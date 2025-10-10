에스네이처는 리즈의 신규 화보를 공개하며 모델 선정 소식을 알렸다.
공개된 화보 속 리즈는 브랜드의 베스트셀러 제품을 들고 맑고 투명한 ‘수분 광채 여신’의 매력을 발산해 단번에 이목을 집중시켰다.
특히, 에스네이처 특유의 깨끗하고 촉촉한 맑은 수분광의 피부를 표현하며 청순하면서도 세련된 아우라를 뽐내 팬들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.
브랜드 측은 이번 모델 발탁 배경에 대해 “리즈의 사랑스럽고 깨끗한 이미지가 자연에서 비롯된 지속 가능한 아름다움을 지향하는 브랜드 철학과 부합했다”고 설명했다.
팬들 사이에서 ‘리즈토끼’, ‘치즈냥이’ 등으로 불리며 귀엽고 청순한 매력으로도 큰 사랑을 받는 리즈는 MZ세대 워너비 아이콘으로 주목받고 있다. 이번 모델 선정은 국내외 스킨케어 시장에서 잠재 고객과 폭넓은 소비자층의 관심을 끌어올릴 것으로 기대된다.
또한 리즈는 지난 9일, 구독자 144만명을 보유한 뷰티 크리에이터 레오제이의 유튜브 채널 ‘레오제이의 작업실’에 출연해 에스네이처의 아쿠아 스쿠알란 수분크림, 아쿠아 스쿠알란 세럼, 아쿠아 스쿠알란 미스트, 퍼펙트 아쿠아 메이크업 베이스프렙을 소개했다.
평소 모델 발탁 전부터 에스네이처 제품을 꾸준히 데일리템으로 잘 사용해 오고 있었고, 특히 에스네이처 미스트와 수분크림을 애정하는 리즈의 진솔한 사용담이 더해지며 제품에 대한 신뢰도를 높이고 브랜드와 소비자 간의 접점을 강화하는 계기가 됐다.
에스네이처는 “MZ 워너비 아이콘이자 음색 천재, 얼굴 천재 리즈를 통해 더 많은 소비자가 브랜드 제품을 경험하고, 에스네이처가 추구하는 지속 가능한 건강한 아름다움을 함께할 수 있도록 소통을 강화해 나가겠다”고 전했다.
한편, 에스네이처는 리즈 모델 발탁과 동시에 올리브영이 엄선하는 이달의 브랜드 제품 프로모션 ‘10월 올영픽’에 선정되어 단독 기획 세트를 선보인다.
이달 한 달 동안 올리브영 온·오프라인 매장에서 최대 51% 할인 혜택을 제공하며, 소비자에게 에스네이처의 제품을 경험할 기회를 넓힐 예정이다.
