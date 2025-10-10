엑스디너리 히어로즈 새 미니 앨범 트랙리스트/ 사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 보이밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 신곡 'ICU'(아이씨유)로 컴백한다.엑스디너리 히어로즈는 오는 24일 새 미니 음반 'LXVE to DEATH'(러브 투 데스)를 발매한다. JYP는 10일 정오 그룹 공식 SNS 채널에 트랙리스트 이미지를 게재했다.신보 'LXVE to DEATH'에는 타이틀곡 'ICU'를 포함해 'Lost and Found'(로스트 앤 파운드), 'Ashes to Ashes'(애쉬스 투 애쉬스), 'Spoiler!!!'(스포일러!!!), 'Love Tug of War'(러브 터그 오브 워), 'LOVE ME 2 DEATH'(러브 미 투 데스) 등의 신곡과 지난 7월 발표한 디지털 싱글 'FiRE (My Sweet Misery)'(파이어 (마이 스위트 미저리))까지 총 7곡이 수록된다.건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연 여섯 멤버는 타이틀곡 'ICU'를 비롯해 미니 7집에 수록된 전곡 크레디트에 이름을 올리며 '장르의 용광로'라는 수식어를 입증한다. 데뷔 이래 꾸준히 곡 작업에 참여하며 음악적 스펙트럼을 확장하고 개성을 쌓아 올린 이들이 선보일 신곡에 기대가 집중된다.엑스디너리 히어로즈는 올해 다채로운 활약상을 선보이고 있다. 월드투어 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드) 성료를 포함해 서머 스페셜 공연 'Xdinary Heroes Summer Special < The Xcape >'(엑스디너리 히어로즈 서머 스페셜 < 더 엑스케이프 >)를 진행하고 팬들과 소중한 추억을 쌓았다. 또한 세계적 뮤직 페스티벌 '롤라팔루자 시카고' 첫 출격은 물론 '2025 부산국제록페스티벌'에서 뮤직 히어로의 짜릿한 록 스피릿을 발산했다. 또한 올해 3월 미니 6집 'Beautiful Mind'(뷰티풀 마인드)와 7월 디지털 싱글 'FiRE (My Sweet Misery)', 10월 미니 7집 'LXVE to DEATH'에 이르기까지 꾸준히 신곡을 발표하며 음악적 역량을 다지고 있다.엑스디너리 히어로즈의 새 미니 앨범 'LXVE to DEATH'는 오는 24일 오후 1시에 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr