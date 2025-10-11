사진=SBS

장기용, 안은진의 도파민 폭발 로맨스가 시작된다. 두 사람은 UAA(United Artists Agency) 소속으로 한솥밥을 먹는 사이다.11월 12일 수요일 밤 9시 처음 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스이다. '천원짜리 변호사' 김재현 감독과 '쌍갑포차', '지금부터, 쇼타임!' 하윤아 작가, 태경민 작가가 의기투합해 SBS 평일 로맨스 드라마가 6년 만에 부활한다.로맨스 드라마에서 남녀주인공의 케미스트리는 흥행 필수 조건이라고 할 수 있다. 남녀주인공이 얼마나 잘 어울리는지, 얼마나 설레는 호흡을 보여주는지에 따라 극 중 러브스토리에 대한 시청자의 몰입도도 높아지기 때문이다. 이런 측면에서 2025년 핫한 두 배우 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)이 만난 '키스는 괜히 해서!'는 더할 나위 없는 로맨스 드라마 흥행 조건을 갖췄다는 기대의 반응이다.10일 '키스는 괜히 해서!' 제작진이 극 중 도파민 폭발 로맨스를 그릴 남녀주인공 장기용과 안은진의 투 샷을 공개해 이목을 집중시킨다.장기용과 안은진은 휴양지 느낌이 물씬 풍기는 곳에서 등을 마주한 채 앉아 있다. 따뜻하게 비추는 햇살 속 두 사람의 그림 같은 비주얼이 눈호강 드라마를 예고한다. 더욱 눈길을 끄는 것은 다음 사진이다. 두 사람이 마주 앉은 가운데 장기용이 부드러운 손길로 안은진의 입가를 어루만지고 있는 것. 마치 실제 연인의 데이트 장면인 듯 자연스러운 두 사람의 모습이 두근두근 설렘을 유발한다.'키스는 괜히 해서!' 제작진은 "극 중 장기용과 안은진은 천재지변급 키스와 함께 스파크가 팍팍 튀는 사랑에 빠진다. 장기용, 안은진 두 배우는 눈부신 케미스트리로 주인공들의 로맨스를 완벽하게 그려냈다. 장기용, 안은진 두 배우의 케미가 2025년 11월 시청자 여러분의 눈도 마음도 설레게 할 것이라고 확신한다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 당부했다.'키스는 괜히 해서!'는 11월 12일 수요일 밤 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr