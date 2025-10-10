가수 진성/사진제공=토탈셋

가수 진성과 후배들이 '가요무대' 무대에 오른다.오는 13일 방송되는 KBS1 음악 프로그램 '가요무대'는 추석 연휴의 마지막을 장식할 '그리운 고향' 특집으로 꾸며진다. 이번 방송에는 트로트계의 대선배 진성과 그를 존경하는 후배 가수들이 함께 출연해 풍성한 무대를 선보인다.진성은 어려운 유년 시절을 딛고 고향을 떠나 무명 가수로 활동하는 등 수많은 시련을 겪었지만, '안동역에서', '보릿고개'를 히트시키며 국민 트로트 가수로 자리매김했다. 특유의 한 서린 음색과 호소력 짙은 가창력으로 이날 방송에서도 인생의 굴곡을 녹여낸 무대를 펼칠 예정이다.그를 향한 후배 가수들의 헌정 무대도 이어진다. 진성과 오누이 같은 케미를 보여온 트로트 가수 한혜진을 비롯해, '일꾼의 탄생'을 함께하며 인연을 맺은 박군, '미스트롯'과 '미스터트롯' 시리즈에서 진성의 진심 어린 조언을 받았던 정다경·안성훈·오유진·이수연, 그리고 진성에 대한 존경심을 꾸준히 드러내온 성민이 출연한다. 이들은 진성의 명곡들을 각자의 스타일로 재해석해 무대에 올릴 예정이다.KBS 측은 "진성과 그를 따르는 후배 가수들의 마음이 더해져 따뜻한 정을 느낄 수 있을 것이다"며 "고향의 정취와 음악을 통해 명절의 아쉬움을 달래길 바란다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr