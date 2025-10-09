/사진 = SBS Plus-ENA

‘나솔사계’ 미스터 강이 3MC 데프콘-경리-윤보미의 ‘집단 원성’을 산다.9일 밤 10시 30분 방송하는 ENA와 SBS Plus의 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’(이하 ‘나솔사계’)에서미스터 강은 23기 옥순은 물론, 3MC마저 극대노하게 만든다.‘솔로민박’에서의 마지막 날이자 ‘최종 선택’을 앞두고 있는 4일 차 아침, 미스터 강은 숙소 방에서 나오지 않는 ‘칩거 생활’을 이어간다. 반면 23기 옥순은 좀처럼 속을 알 수 없는 미스터 강, 자신을 먼저 정리해버린 미스터 한, 아직 여지가 남아있는 미스터 권을 두고 복잡한 심경을 감추지 못한다. 그러던 중, 23기 옥순은 계속 모습을 보이지 않는 미스터 강의 행방을 다른 출연자들에게 묻는데, “방에 있다”는 25기 옥순의 말에 “오늘도? 지금도? 나 진짜 모르겠다”며 답답함을 토로한다.고민 끝에 미스터 강의 방을 찾아간 23기 옥순은 “나 진짜 열받아. 그냥 천하태평한 게 너무 신기해서”라고 인상을 쓴 채 얘기한다. 그러면서 그는 “누구를 좋아하면 어제의 나와 오늘의 내가 궁금하지 않은가?”라면서 자신에게 소극적 모습만 보이는 미스터 강의 태도를 지적한다. 조용히 23기 옥순의 불만을 듣고 있던 미스터 강은 잠깐 침묵하더니 강력한 ‘한 마디’를 던진다. 이를 들은 3MC는 단체로 경악하고, 윤보미는 “으악!”이라며 소리까지 지른다. 데프콘은 “어쩌려고 그래~ 강형! 이건 아니지”라고 고개를 절레절레 흔든다.23기 옥순도 싸늘한 반응을 보이자, 미스터 강은 “하루에 한번은 혼나는 거 같다”고 푸념해 ‘갑분싸’ 사태를 만든다. 23기 옥순과 3MC를 동시에 극대노하게 한 미스터 강의 ‘충격적 한 마디’가 무엇인지에 관심이 쏠린다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr