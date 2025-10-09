사진=이다은 SNS

'돌싱글즈' 이다은이 안타까운 소식을 전했다.이다은은 지난 8일 자신의 인스타그램 스토리에 "첫째는 콧물 줄줄 둘째는 토, 피곤한 아부지. 연휴에 병원행"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 업로드했다.공개된 사진 속에는 이다은이 윤남기와 함께 아픈 두 자녀를 데리고 병원을 찾은 모습. 이다은은 연휴를 즐기지 못하고 몸 상태가 좋지 않은 두 자녀를 케어하기 바쁜 근황을 전하며 육아 현실을 알렸다.한편 이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 지난해 8월 아들을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr