사진=김보라 SNS

남매 듀오 악동뮤지션 멤버 이수현이 살이 쏙 빠진 근황을 전했다.배우 김보라는 지난 8일 자신의 인스타그램에 "순례 영상"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 업로드했다.공개된 영상 속에는 김보라가 이수현과 함께 산티아고 순례길 여정을 즐기고 있는 모습. 특히 생일 축하를 받던 김보라 옆으로 이수현의 얼굴이 포착됐는데 그는 턱선이 훤히 드러날 정도로 살이 빠진 비주얼을 보여 눈길을 끌었다.한편 이수현이 몸 담고 있는 악동뮤지션은 지난 22일부터 24일까지 서울 영등포구 명화라이브홀에서 단독 콘서트 '2025 AKMU STANDING CONCERT '악동들''을 통해 팬들과 만났다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr