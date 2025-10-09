전진-류이서 본식 화보 / 사진제공=해피메리드컴퍼니

그룹 신화 전진이 승무원 출신 아내 류이서와 결혼 5년 만에 드디어 2세를 계획 중이라고 밝혀 많은 이들의 응원을 받고 있다.8일,유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '장영란 짝사랑남 전진♡류이서 5년 동안 애가 없던 이유 최초공개'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 전진과 류이서 부부는 그동안의 결혼 생활과 자녀 계획에 대해 말했다.전진은 장영란에게 "첫 아이를 낳았을 때 기분이 어땠냐"며 자녀 양육에 대한 궁금증을 드러냈고, 장영란은 "큰 아이가 6학년, 둘째는 5학년이다. 정말 행복했지만, 그만큼 많이 아팠던 기억이 난다"고 솔직히 답했다.이에 장영란이 "두 사람은 자녀 계획이 어떻게 되느냐"고 묻자, 전진은 "연애 때나 총각일 때는 '빨리 아이를 낳아서 완벽한 가정을 이루고 싶다'는 생각이 컸다. 그런데 막상 결혼하고 매일 함께 지내다 보니 그런 생각이 점점 옅어졌다"고 털어놨다. 이어 "시간이 벌써 5년이 지났다. 이제는 정말 낳을 거면 서둘러야겠다는 생각이 몇 개월 전부터 들기 시작했다"며 본격적인 2세 준비에 돌입했다고 했다.류이서 역시 "2주 전에 처음으로 병원을 다녀왔다"며 실제로 임신 준비에 들어갔다는 사실을 전했다.전진은 아이를 늦게 가지는 것에 대한 고민도 솔직히 고백했다. 그는 "나는 친구 같은, 젊은 아빠가 되고 싶었다. 그런데 지금 아이를 낳아도 스무 살이 될 땐 내가 거의 70살이 된다. 그래서 나이 때문에 주저한 것도 있다"고 털어놨다.장영란은 "지금도 시기가 너무 좋다. 1983년생이면 아직 젊다. 다섯도 낳을 수 있다"며 웃으며 응원을 보냈고, "해보고 아니면 어쩔 수 없는 거지만, 나중에 '노력이라도 해볼 걸' 하고 후회하는 분들이 많더라. 지금 노력 중이라는 말이 너무 반갑고 기쁘다"며 따뜻한 격려를 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr