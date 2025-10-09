이미지 크게보기 사진 = SBS Plus, ENA ‘나는 솔로’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus, ENA ‘나는 솔로’

이미지 크게보기 사진 = SBS Plus, ENA ‘나는 솔로’

'나는 SOLO' 28기 돌싱특집에서 영숙이 광수와 데이트 중 응급실을 가는 상황이 발생했다.8일 방송된 SBS Plus, ENA '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 영숙과 광수의 2순위 데이트가 그려졌다.이날 방송에서 데이트 장소에 도착한 두 사람. 광수는 여성들의 자기소개 시간을 언급하며 "다 감명 깊었고 대단하고 '엄마'라고 다 똑같은 건 아니니까"며 감동했다고 말했다. 이에 영숙은 "이혼했을 때 힘든 일이 한꺼번에 왔다. 암이 두 군데서 발견됐는데 사실 세 군데였다. 동시에 병원을 다녔다"고 이혼 후에 힘들었던 상황에 대해 털어놨다.이어 술과 안주가 나왔고, 두 사람은 따뜻한 사케를 마셨다. 사실 영숙은 주량이 맥주 한 캔이었지만 광수에게 말하지 못했고, 술 한 잔을 한 번에 마셨던 것. 영숙은 "빙빙 돈다"며 힘들어했고, 광수는 "차에 가서 누워 있다 오자. 아예 마시면 안 되는 거 아니였냐"며 영숙을 부축하면서 걱정했다.광수는 "응급실에 가서 링겔을 맞자"고 여러번 제안했지만 영숙은 "물 마시면 괜찮아진다"고 거절했다. 하지만 영숙의 상태가 나아지지 않자 결국 응급실로 향했다.응급실에 도착한 뒤에도 영숙은 "조금 기다리면 괜찮다. 힘을 주면 풀린다"고 말하며 강한 의지를 보였다. 이에 광수는 "술을 한 잔도 못 마시는 사람이 왜 마시냐. 어디서도 마시지 마라"며 걱정했다.영숙은 제작진과의 인터뷰에서 광수의 세심한 배려에 감동을 표하며 "새로운 면모를 봤다. 든든했다. 손발이 차니까 병원에서 마사지도 해주고, 맨발인데, 그래서 조금 감동이긴 했다"고 고백했다.반면 광수는 같은 상황을 두고 "되게 말 안 듣는 옆집 동생 같았다. 수액을 맞는 중간에도 계속 괜찮다고 자기 움직이면 나아진다고. 거기에 제가 살짝 화가 났다. 저는 여기 여자를 선택하러 왔고 이성적으로 끌려야 하는데 그런 감정이 없어진 것 같다"고 솔직한 심정을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr