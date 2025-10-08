(왼쪽부터) 캣츠아이 메간, 소피아, 마농, 윤채, 라라, 다니엘라 / 사진 제공 = 하이브 x 게펜 레코드

하이브와 게펜 레코드의 글로벌 걸그룹 KATSEYE(캣츠아이)가 미국 빌보드에서 인기 가도를 달리고 있다.7일(이하 현지시간) 발표된 미국 빌보드 최신 차트(10월 11일 자)에 따르면 KATSEYE 두 번째 EP 'BEAUTIFUL CHAOS(뷰티풀 카오스)'의 수록곡 'Gabriela'가 '핫 100' 50위를 차지했다. 전주 대비 6계단 끌어올린 순위이자 누적 11주 차트인이다. 지난 4월 디지털 싱글 형태로 먼저 공개된 또 다른 수록곡 'Gnarly'는 95위로 '핫 100'에 재진입했다. 음원이 발매된 지 5개월이 넘은 시점에 다시 한번 이뤄진 차트 역주행이다.두 곡을 필두로 앨범 전체가 고르게 사랑받으며 EP 'BEAUTIFUL CHAOS'는 '빌보드 200' 39위에 안착했다. KATSEYE는 이 앨범으로 해당 차트에서 4위(7월 12일 자)를 찍은 이래 14주 연속 이름을 올리고 있다.KATSEYE의 데뷔 EP 'SIS (Soft Is Strong)'까지 동반 상승세다. 이번 주 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 34위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 30위에 각각 랭크됐다. 두 차트는 장르 구분 없이 한 주간의 피지컬 앨범 판매량만으로 순위를 매기는데, 2024년 8월 발매된 'SIS (Soft Is Strong)'의 재등장이 눈길을 끈다.KATSEYE는 스포티파이와 영국 오피셜 차트에서도 막강한 존재감을 뽐내고 있다. 스포티파이 '위클리 톱 송 글로벌'(9월 26~10월 2일) 최신 차트에서 'Gabriela'가 10위를 차지했고, 영국 '오피셜 싱글 톱 100'(10월 3~9일) 39위에 자리해 팀 최고 순위를 갈아치웠다.KATSEYE의 '롱런 인기'는 대규모 페스티벌과 시상식 무대 등이 꾸준히 이어지며 불이 붙었다. 실제 이들의 8월 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'와 '서머소닉 2025(Summer Sonic 2025)' 퍼포먼스를 기점으로 각종 주요 차트 순위가 반등했다.KATSEYE는 오는 11월부터 13개 도시 16회 공연으로 예정된 첫 단독 북미 투어에 나선다. 내년 4월 열리는 미국 최대 규모 음악축제 '코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival)' 참가도 확정했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr