사진 제공=하이브 레이블즈

그룹 &TEAM(앤팀)이 K-팝 본진인 한국에서의 데뷔를 앞두고 풍성한 콘텐츠를 예고했다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 지난 7일 공식 SNS를 통해 한국 미니 1집 'Back to Life'의 프로모션 스케줄러를 게재했다.이에 따르면 &TEAM은 오는 10일 무드 티저 'BREATH' 버전을 시작으로 13~17일 콘셉트 포토와 콘셉트 클립을 연이어 선보인다. 이후 20일 트랙 샘플러, 21일 트랙리스트, 22일 하이라이트 메들리를 들려준다. 그리고 27일 0시 타이틀곡 뮤직비디오 티저, 같은 날 오후 6시에 타이틀곡 음원과 뮤직비디오를 선공개할 예정이다. 마지막으로 28일 오후 6시 &TEAM의 한국 미니 1집 'Back to Life'가 전 세계에 발매된다.'되살아나다'라는 의미의 앨범명(Back to Life)에서 영감을 받아 바이탈 사인(Vital Signs)을 형상화한 스케줄러 그래픽 디자인이 눈길을 끈다. 심장 박동을 연상시키는 파형 그래프와 더불어 각 일정이 표시돼, 생명이 깨어나듯 &TEAM의 새로운 챕터가 열렸음을 알린다.'숨(BREATH)', '응시(GAZE)', '포효(ROAR)'로 이어진 흐름에 따라 깨어나는 &TEAM의 서사도 기대된다. 팀 정체성인 'Wolf DNA'와 'Back to Life' 문구가 새겨진 박스 플롯(Box Plot) 옆에, 달이 차오르면 이들이 'Awakening(각성)'한다는 표식이 더해져 한층 진화한 &TEAM의 행보가 암시됐다.&TEAM은 하이브의 글로벌 보이그룹 데뷔 프로젝트 '&AUDITION - The Howling -'(앤 오디션 - 더 하울링 -)을 통해 2022년 탄생했다. 지난 4월 발매된 이들의 세 번째 싱글 'Go in Blind'는 누적 출하량 100만 장을 돌파, 일본레코드협회로부터 첫 '밀리언' 인증(7월 기준)을 획득했다.일본 미디어도 &TEAM을 주목하고 있다. 한국 데뷔를 앞둔 이들의 약 100일간 여정을 좇는 6부작 다큐멘터리 프로그램(&TEAM 100일 밀착 : Howling out to the World)이 최근 니혼TV에서 첫 방송됐다. &TEAM 공식 유튜브 채널에도 공개된 이 프로그램 1화에서 멤버들은 "함께 걸어온 루네(LUNÉ, 팬덤명)에게 감사한 마음을 잊지 않고, 처음부터 다시 시작한다는 각오로 한국 데뷔를 성공시키고 싶다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr