조혜련과 이경실이 2030 젊은 세대의 고민에 대한 솔직한 조언을 들려줬다.지난 7일 공개된 유튜브 ‘신여성’에서는 ‘뭐 해먹고 살지’라는 주제로 2030 세대가 느끼는 현실적인 고민에 대한 이야기를 나눴다.조헤련은 “아들 우주와 중학교 2학년 때 ‘엄마가 뭐길래’ 방송을 하면서 전 국민이 다 봤다. 부모가 닦달하고 어떻게 될까 불안하게 바라보는 마음에 아들은 지쳐간 거다”며 “아들이 호주에서 잠깐 생활을 하며 사람들과 어울리며 그들을 대하는 자세를 배우는 걸 보고 그동안의 시간이 주마등처럼 스쳐가며 울컥했다. 우주가 엄마의 불안을 견디며 늠름하게 성장해 있더라”라고 떠올리며 눈물을 보였다.이경실은 “아이들은 뭔가를 하라고 강요하지 않으면 자신이 원하는 방향으로 간다. 부모들이 아이들을 키우며 ‘내가 너희들에게 해달라고 해준 거 안 해준 게 있냐. 너는 나에게 보여준 게 뭐가 있냐’는 말부터 한다. 그 말에 10대, 20대, 30대 친구들이 초조함을 느끼고 살아왔던 거다”라고 세태를 꼬집었다. 조혜련 역시 소위 ‘꿈 없는 세대’에 대해 “어른들의 잘못이다. (어른들이 만든) 세상에 아이들이 내 몰리게 됐기 때문”이라고 말했다.이경실 역시 아들 손보승이 배우로 성장하는 과정을 들려주며, “보승이는 중학교 2학년 때부터 연극을 했다. 당시에 ‘요즘 아이들은 자신이 뭘 하고 싶어 하는지도 잘 모르는데, 앞서가는 거다라’는 말을 많이 들었다”며 “다른 아이들 못지않게 해줄 수도 있지만 자신이 벌인 일은 자신이 수습하고 개척해 봐라 라는 마음으로 지금도 아들을 대하고 있다”고 밝혔다.이날 조혜련은 미스코리아가 되고 싶었던 어린시절 꿈과 한양대 연극영화과 입학했을 당시 같은 과에 홍석천, 이문식, 권해효, 이정은 등을 보며 느꼈던 감정에 대해 고백했다. 또 그는 “등록금을 마련하기 위해 공장에서 일을 했다. 그곳에 있는 사람들이 ‘봉숭아 학당’을 보며 웃고 행복해 하는 모습을 보고 코미디언이 돼야겠다고 결심했다”고 떠올렸다.이경실은 “내 가장 큰 재산은 뭘까라는 생각을 할 때, 내가 떠난 뒤에 얼마나 많은 이들이 나를 그리워하는 지가 아닐까 생각을 한다”고 말해 감동을 주기도 했다.‘신여성’은 이경실과 조혜련의 팟캐스트 형식의 유튜브 콘텐츠다. 코미디언 이선민이 MC로 참여해 젊은 세대의 입장을 대변해 진행을 이끌고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr