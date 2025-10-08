수지, 극에선 사이코패스인데…지니도 깜짝 놀랄 미모

배우 수지가 ‘다 이루어질지니’ 비하인드를 공개했다.8일 수지는 자신의 계정에 “기가영”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 수지는 ‘다 이루어질지니’ 촬영장에서의 모습을 남겼다.지난 3일 공개된 넷플릭스 드라마 '다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다.극중 수지는 반사회적 인격 장애를 지닌 ‘가영’으로 분했다. 할머니 손에 자라 할머니의 주입식 ‘룰’과 ‘루틴’을 지키며 살아가는 인물이다. ‘사이코패스’라고 불리지만 ‘인간의 선한 의지’라는 내포를 가진 아주 드문 캐릭터다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr