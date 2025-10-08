사진=텐아시아DB

가수 조용필의 콘서트 '이 순간을 영원히'의 비하인드를 담은 다큐가 방영된다.지난 6일 방송된 광복 80주년 KBS 대기획 '조용필, 이 순간을 영원히'에서는 대한민국의 모든 세대를 아우르는 레전드 조용필이 KBS에서 1997년 '빅쇼' 이후 28년 만에 선보이는 단독 무대 현장이 그려졌다.해당 공연에는 무려 1만 8천 여명의 관객들이 모였고 이에 화답하듯 조용필은 28개의 곡을 열창했다. 당시 상황을 생생히 담아낸 '조용필, 이 순간을 영원히'는 최고 시청률 18.2%를 기록하며 뜨거운 화제를 모았다.KBS는 이러한 인기에 힘입어 다큐 '조용필, 이 순간을 영원히 - 그날의 기록'(이하 '그날의 기록')을 방영한다. 다큐에는 어디에서도 볼 수 없었던 무대 밖 조용필의 치열한 노력과 열정, 공연 당일의 긴장과 설렘, 그리고 조용필이 직접 말한 공연에 대한 소감 등이 담길 예정이다.'그날의 기록'은 오는 8일 오후 8시 KBS2TV에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr