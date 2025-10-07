사진=개그콘서트 SNS

개그맨 정세협이 지난 6일 세상을 떠났다. 향년 41세.7일 KBS2 '개그콘서트' 측은 공식 SNS에 "개그맨 故정세협 님의 안타까운 소식에 깊은 애도를 표합니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다"라는 글을 올렸다.정세협은 2008년 SBS 공채 10기 개그맨으로 데뷔해 '웃음을 찾는 사람들', '개그투나잇' 등의 코미디 프로그램에서 활약했다. 특히 '개그투나잇'에서 차우차우 분장과 함께 '차오차오'라는 유행어를 탄생시키며 시청자들에게 큰 웃음을 안겼다.2015년에는 그의 백혈병 투병 사실이 알려졌다. 골수 이식에 성공한 정세협은 2022년 완치 소식을 알렸으며, 지난해 KBS2 '개그콘서트'를 통해 복귀해 많은 이들의 응원을 받았다.정세협의 빈소는 경기도 화성시 화성함백산장례직장 2호실에 마련됐다. 발인은 오는 9일 오전 7시 40분이며 장지는 함백산추모공원이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr