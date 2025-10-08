사진=텐아시아 DB

가수 송가인이 "트로트계에 한 역사를 쓰신 분"이라며 선배 가수 김연자에게 존경심을 표했다.지난 6일 방송된 MBC 예능 '푹 쉬면 다행이야'에는 방송인 붐, 양세형, 가수 미미, 송가인 등이 출연했다.송가인은 가요계 대선배 김연자가 등장할 것을 암시하는 히트곡 '아모르파티'가 흘러나오자 "대단하신 분, 트로트계에 한 역사를 쓰신 분"이라며 놀라움을 감추지 못했다. 이어 "여기 나올 것 같은 분이 아니신데"라며 김연자의 등장에 감탄을 표했다.김연자의 등장을 알고 있는 박지현이 긴장한 기색을 보이자 김민경은 "트로트계에도 서열이 있냐"고 물었다. 송가인은 "확실히 있다"라며 김연자를 향해 "내 우상이자 존경하는 분이다"라고 말했다.이날 방송에서 송가인은 VCR을 지켜보며 톡톡 튀는 멘트로 감초 역할을 했다. 그는 "이렇게 많이 잡으면 기분은 좋겠다", "만선이다"라고 반응하며 분위기를 띄웠다. 또 해루질 장면을 보며 "내가 진짜 해보고 싶은 게 해루질이다. 기회가 없어서 못 해봤다"고 반응했다.한편 송가인은 최근 데뷔 후 첫 댄스곡 '사랑의 맘보'로 컴백, 라디오·예능·음악방송 등 다양한 활동을 통해 팬들과 활발히 소통 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr