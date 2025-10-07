사진=웨이크원

계약 만료를 앞두고 연장 여부 논의 중이라고 밝힌 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 서울에서 본격 2025 월드투어의 막을 올렸다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 지난 3~5일 3일간 서울 KSPO DOME에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''를 개최하고, 약 3만 팬들과 만났다. 일부 팬들은 제로베이스원이 데뷔 900일을 맞이한 만큼 이번 월드투어에서 재계약 발표가 이뤄지는 게 아니냐며 기대 섞인 반응을 보였지만, 공연에서는 관련 언급이 없었다. 이후 멤버 김규빈이 팬 소통 라이브를 통해 "아직 아무것도 정해진 게 없다"고 말한 것으로 전해졌다.'히어 앤 나우(HERE&NOW)'는 지난해 개최한 투어 'TIMELESS WORLD' 이후 확장된 스케일 속 새롭게 개최하는 투어다. 그 시작을 알리는 서울 3회차 공연은 일찌감치 전석이 매진되며, 시야제한석까지 추가 오픈하는 등 제로베이스원의 뜨거운 인기를 다시 한번 확인시켰다.4개 파트로 구성된 공연은 'HERE&NOW'라는 타이틀에서 알 수 있듯, 제로베이스원이 달려온 모든 순간을 압축해 보여줬다. 제로베이스원과 제로즈(ZEROSE, 팬덤명), 서로만이 존재하는 우주 공간을 재현한 압도적 세트가 단연 관전 포인트였다.제로베이스원은 '아이코닉(ICONIK)', '굿 소 배드(GOOD SO BAD)', '크러시 (가시)(CRUSH (가시))', '인 블룸(In Bloom)', '블루(BLUE)' 등 그간의 활동곡을 총망라해 음악적 성장을 증명해 보였다. 때로는 키치하고, 때로는 파워풀하고, 때로는 청량한 제로베이스원표 완성도 높은 퍼포먼스의 향연으로 한순간도 눈을 뗄 수 없게 했다.제로베이스원은 각 곡에 댄스 브레이크 등 투어에서만 만날 수 있는 편곡 포인트를 더해 풍성한 볼거리를 안겼다. '스웨트(SWEAT)'에서는 무대에 누워서 펼치는 퍼포먼스를, '디어 이클립스(Dear ECLIPSE)'에서는 끈을 활용한 동작으로 치명적인 매력을 선사했다.각자의 매력이 뚜렷한 유닛 무대도 펼쳐졌다. '롱 웨이 백(Long Way Back)'은 김지웅·장하오·김태래·리키의 유닛곡으로, 멀어져 버린 마음의 거리를 섬세한 보컬의 조화로 그려내 현장을 감성으로 물들였다. 반면, 성한빈·석매튜·김규빈·박건욱·한유진은 '엑스트라(EXTRA)'로 제로베이스원표 중독적인 매력을 강렬한 퍼포먼스로 승화시켜 감탄을 자아냈다.여기에 '히어 앤 나우'를 완성한 건 제로베이스원의 찬란히 빛나는 팬 사랑이었다. 제로베이스원은 각 방향으로 나뉜 돌출 무대로 진출하는가 하면, 토롯코를 활용해 팬들과 더욱 가까이서 호흡했다. 팬들의 소원을 즉석에서 이뤄주는 코너에서는 '케이팝 데몬 헌터스' OST 가창과 챌린지 댄스는 물론 애교부터 멋진포즈 3종세트 등을 선보이며 현장을 뜨겁게 달궜다.제로베이스원은 "늘 저희의 곁을 지켜준 제로즈 덕분에 행복했다. 제로즈는 저희가 뿌리 깊은 사람이 될 수 있는 이유다. 앞으로도 이 마음 변치 않고, 제로즈를 위해 노래하겠다"라고 진심 가득한 소감을 전했다. 특히 제로베이스원은 마지막 날 공연 말미, 홍콩 공연 1회차가 추가 됐음을 깜짝이러 알리기도 했다.전석 매진 속에 서울에서 2025 월드투어 'HERE&NOW'의 포문을 연 제로베이스원은 오는 18일 방콕, 29~30일 사이타마, 11월 8일 쿠알라룸푸르, 11월 15일 싱가포르, 12월 6일 타이베이, 12월 19~21일 홍콩까지 모두 7개 지역에서 총 12회 공연을 펼칠 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr