사진=tvN

사진=tvN

사진=tvN

'협상 히어로' 한석규가 누구도 예상치 못한 방식으로 전세 사기를 해결했다. 지난달 29일 방송된 5회에서 시청률 8.7%를 기록하며 최고를 찍었던 '신사장 프로젝트'는 추석 연휴 영향으로 이번 회차에서 하락세를 면치 못했다.지난 6일(월) 방송된 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트' 7회에서는 신사장(한석규 분), 조필립(배현성 분), 이시온(이레 분)이 힘을 합쳐 전세 사기단 오미숙(정애연 분)과 이민철(양종욱 분)의 죗값을 제대로 물으며 시청자들에게 짜릿한 카타르시스를 선사했다.7회 시청률은 수도권 가구 평균 5.4%, 최고 6.6%, 전국 가구 평균 5.5%, 최고 6.8%로 케이블 및 종편 채널에서 동시간대 1위를 기록했다. 또한 tvN 타깃인 2049 남녀 시청률에서도 케이블 및 종편 채널에서 1위를 차지했다. (케이블, IPTV, 위성 통합한 유료플랫폼 기준/ 닐슨코리아 제공)엄마 오미숙의 배신으로 전세 사기 누명을 쓴 백승무(이종현 분)를 마주한 신사장은 자책에 빠진 그에게 상황이 해결될 때까지 결코 용서해서는 안 된다는 현실적인 조언을 건넸고 백승무는 조필립의 도움을 받아 오미숙을 직접 고발하는 결심에 나섰다.하지만 해당 조치가 오미숙이 끝내 돈을 내놓지 않으면 무용지물이라는 걸 아는 조필립은 착잡함을 감추지 못했고 그런 그를 지켜보던 신사장은 "사람 같지 않은 거 상대할 때는 거기에 맞는 대접을 해줘야지"라는 한마디로 히어로다운 반격을 예고하며 기대감을 최고조로 끌어올렸다.우선 신사장은 행정복지센터 주무관 김수동(정은표 분)에게서 이민철의 대포폰 위치를 확인한 뒤 조필립, 이시온과 함께 즉시 출동했다. 신혼부부로 위장해 부동산에 접근한 조필립과 이시온은 오미숙과 이민철이 노숙자 명의로 또다시 전세 사기를 꾸미고 있다는 결정적 증거를 확보했고 이를 바탕으로 경찰이 즉시 수사에 착수하며 전세 사기 단죄의 물꼬를 텄다.신사장은 자신의 방식대로 통쾌한 한 수를 더했다. 클럽 시크릿 대표 주마담(우미화 분)의 직원 배실장(배윤규 분)의 도움을 받아 오미숙과 이민철을 납치한 뒤 수상한 링거를 맞추고 정체불명의 약을 먹이는 등 극한의 공포를 마주하게 한 것.섬뜩한 분위기에 잔뜩 겁먹은 오미숙은 결국 전세 사기 피해자들에게 돈을 돌려주겠다고 약속했고 그 결과 피해자들은 제 돈을 되찾을 수 있었다. 이어 경찰에 넘겨진 오미숙과 이민철은 신사장에게 협박받았다고 주장했지만 링거는 포도당, 약은 발포 비타민이었다는 사실이 드러나며 유쾌한 반전을 남겼다.신사장은 과거 그의 아들을 죽인 살인자 윤동희(민성욱 분)가 국가법무병원에서 탈출했다는 소식을 듣고 깊은 생각에 잠겼다. 그동안 정신적 이상으로 무기력했던 윤동희가 CCTV에서는 멀쩡한 모습으로 움직이고 있었기 때문.경찰 최철(김성오 분)로부터 윤동희 배후설을 들은 신사장은 김수동에게 윤동희의 은닉 자산 여부를 확인해 달라고 요청했다. 이후 윤동희의 죽은 어머니 명의로 수상한 거래 흔적이 발견됐고 청부 살인 가능성도 제기됐다.윤동희가 왜 신사장의 아들을 죽였는지, 그 진짜 이유에 대한 궁금증이 더욱 증폭되는 상황. 방송 말미에는 윤동희에게 의문의 여성 사진이 전달돼 또 다른 사건의 서막을 알리며 7회가 막을 내렸다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr