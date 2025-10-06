사진=신지 SNS

그룹 코요태 멤버 신지가 결혼 소식을 전한 후 첫 명절을 보냈다.신지는 6일 자신의 인스타그램 스토라에 "윷놀이로 시끌벅적"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 신지의 친인척들로 보이는 사람들이 둥글게 모여 한국의 전통 민속 놀이인 윷놀이를 하고 있는 모습. 특히 예비신랑 문원의 존재 여부와 장소에 시선이 모였다.한편 지난 6월, 신지는 7살 연하의 가수 문원과 결혼을 발표한 뒤 자신의 유튜브 채널에 코요태 멤버들과의 상견례 영상을 공개했다. 그러나 문원의 이혼 경력, 자녀 존재, 양다리 의혹, 무자격 부동산 영업 등 각종 논란이 동시에 일어나 이슈의 중심에 섰다. 이에 신지의 소속사 측은 "제기된 의혹은 대부분 사실이 아니다"라고 부인했다. 또 신지는 "우려하는 것이 무엇인지 안다"면서 "결혼식까지 기간이 아직 많이 남았으니 지켜봐 달라"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr