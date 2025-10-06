조세호, 결혼 1년 지난 시점…장모님도 웃을 파격 분장

개그맨 조세호가 명절인사를 남겼다.6일 조세호는 자신의 계정에 "행복한 추석연휴들 보내세호❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조세호는 방송 때문에 분장을 한 모습. 특유의 사람 좋아보이는 웃음으로 따뜻한 추석 인사를 전했다.조세호는 지난해 10월 9세 연하인 정수지 씨와 결혼식을 올렸다. 정수지 씨는 슈퍼모델 출신으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr