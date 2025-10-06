에스쿱스X민규

그룹 세븐틴 스페셜 유닛 에스쿱스X민규가 하입(Hype)한 순간을 현실로 소환했다.에스쿱스X민규는 지난 5일 서울 노원구에 있는 서울여자대학교 대강당에서 미니 1집 ‘HYPE VIBES’의 발매를 기념한 팬 파티 ‘VIBE ALIVE: Chill Moments’를 개최했다. 이번 행사는 앨범에 담긴 뜨겁고 자유로운 분위기가 현실에서 살아난다는 테마 아래, 라이브 퍼포먼스와 토크 코너로 알차게 채워졌다.시작부터 에스쿱스와 민규의 자유분방한 매력이 공연장을 가득 채웠다. 이들은 타이틀곡 ‘5, 4, 3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)’를 부르며 팬들과 하이파이브를 나눴다.이어진 토크 코너에서는 승관이 스페셜 MC로 깜짝 등장해 끈끈한 의리를 과시했다. 그는 “‘HYPE VIBES’에서 두 사람이 열심히 노력한 흔적이 느껴졌다. 십수 년을 함께한 나조차도 놀랄 만한 음악과 완성도로 앨범이 완성돼 자랑스러웠고, 어떻게든 도움을 주고 싶어 팬 파티 진행을 자처했다”라고 밝혔다.미니 1집 제작 전반을 진두지휘한 에스쿱스X민규는 이날 그 어디에서도 공개하지 않은 작업 비하인드를 솔직하게 들려줬다. 이들은 “(신보에) 욕심을 못 버리겠더라. 설령 후회하게 되더라도 스스로를 믿고 자신의 선택을 따르고 싶었다”라며 “앨범을 만든 모든 순간이 다채로웠다”라고 회상했다..이밖에도 캐럿이 뽑은 상황별 인기곡을 예측하는 ‘CARAT POLL’, 팬들의 속마음을 알아보는 ‘CARAT INSIDE’, 현장에서 응모받은 질문에 답하는 ‘ASK & ANSWER’까지 뉴스 콘셉트의 다양한 코너가 즐거움을 줬다.팬 파티 말미에는 ‘HYPE VIBES’ 수록곡 ‘For you’와 ‘Fiesta’의 라이브 무대가 처음 공개됐다. 두 멤버는 객석으로 내려가 팬들과 소통했고, 관객들은 ‘떼창’과 ‘기립 호응’으로 화답했다. 에스쿱스X민규는 “우리의 활동은 아직 끝나지 않았다. 앞으로도 나올 다양한 콘텐츠들도 재밌게 즐겨달라”라고 말해 환호받았다.에스쿱스X민규는 지난달 29일 ‘HYPE VIBES’를 발매했다. 앨범은 공개 당일 한터차트 일간 음반 차트 1위로 직행했고, 4일 차에 이미 K-팝 유닛 앨범 최다 초동 판매량(발매 직후 일주일간의 음반 판매량)을 경신했다. 일본 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’, 중국 최대 음악 플랫폼 ‘디지털 베스트셀러 앨범’ EP 부문 일간·주간 차트 정상도 석권했다.더불어 세븐틴은 오는 11일(현지시간) 미국 터코마의 터코마 돔을 시작으로 16일~17일 로스앤젤레스 BMO 스타디움, 21일~22일 오스틴 무디 센터, 26일~27일 선라이즈 아메란트 뱅크 아레나, 29일~30일 워싱턴 D.C. 캐피털 원 아레나에서 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.’를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr