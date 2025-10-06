사진=넷플릭스 유튜브

배우 김우빈이 수지의 욕 실력을 칭찬했다.5일 넷플릭스 코리아 유튜브 채널에는 '우빈이 머리털로 규필 낳음. 다 이루어질지니 홍보하러 온 건 맞는데'라는 제목의 영상에 게재됐다.이날 김우빈은 "감사 일기를 16년째 쓰고 있다. 초심 잃지 않기 위해 쓴다"면서 내용에 대해서는 "하루 세 끼 먹는 것도 감사한 일"이라고 설명했다.고규필은 김우빈의 미담을 전했다. 그는 "일주일에 한 번 촬영장에 가면 열에 아홉 번은 우빈이가 밥을 사준다. 의상팀, 소품팀 이렇게 같이 가기도 한다. 너무 자주 사주니까 미안해서 밥을 먼저 먹은 적도 있다"고 밝혔다.노희경 작가의 드라마 '우리들의 블루스'에서 "분량 사기를 당했냐"는 질문에 김우빈은 "사기는 아니고, 촬영 날짜를 할 때 작가님이 '출연자가 많아서 한 달 반씩만 촬영하면 된다'고 했다. 그런데 촬영지가 제주도라 날씨 문제도 있고, 출연자가 많아서 내 분량만 6개월 정도 찍었다"고 토로했다.2017년 비인두암 진단을 받고 6년 공백을 가졌던 김우빈은 복귀작 영화 '외계+인' 촬영 당시 "내 몸이 예전처럼 움직일까? 싶었다"고 고백했다. 그러면서 "그런데 첫 장면이 전신타이즈를 입고 촬영했다. 스태프와 첫 인사하는데 민망했지만, 첫날 후 편해졌다"고 말했다.김우빈이 수지와 9년 만에 재회한 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'가 지난 3일 공개됐다. 홍보 영상을 보며 그는 "(수지가) 욕을 참 잘하더라. 깜짝 놀랐다"고 감탄해 눈길을 끌었다.'CG 연기'에 대해 김우빈은 "기세가 중요하다. 이렇게 될 거라고 무조건 믿어야 한다. 사실 CG 연기는 마음 잡는 게 어렵다"고 솔직한 마음을 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr