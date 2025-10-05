이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

'100억 자산가'로 알려진 개그맨 황현희가 자신의 성공 비결과 돈에 대한 철학을 공개했다.지난 4일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미' 추석 특집에 황현희가 출연해 '돈'을 주제로 솔직한 이야기를 풀어놨다.이날 방송에서 황현희는 "저는 무대에서 사람들에게 웃음을 주는 데 인생의 반을 썼다"며 "2004년 KBS 공채 19기로 데뷔해 2014년까지 10년간 개그콘서트를 했다. 2014년에 잘렸지만 남 탓하지 않는다"고 밝혔다.그는 연예인 직업에 대해 "저는 연예인을 '고급 거지'라고 표현한다. 어디 가서 아르바이트도 못 한다. 현실적으로 불안정한 직업이었다"고 설명하며, "고급 거지를 경험하면서 두 가지 착각을 했다. '언제까지 난 이 일을 계속한다'와 '이 시장이 절대 변하지 않는다'였다. 하지만 시장은 늘 변한다. 이건 연예인만의 이야기가 아니다”라고 덧붙였다.황현희는 자신이 소유할 수 있는 것들을 소유하자고 결심하면서 돈에 대한 생각이 달라졌다고 말했다. 그는 "래서 얻은 결론은 투자를 통해 경제적 자유를 이루자는 것"이라며, "지금 나는 일을 하지 않아도 아무 어려움이 없고, 하고 싶은 일만 선택할 수 있는 상황이 됐다"고 밝혔다.또한 투자할 때 성공하려면 '인생 한 방 주의'를 절대 경계해야 한다고 강조했다. 이어 "단번에 성공하는 방법은 없다"면서 "지식과 경험을 쌓는 것이 중요하다. 투자는 공부의 영역이지 운의 영역이라고 생각하면 문제"라고 강조했다. 이어 "시간을 가치 상승 도구로 바꾸는 것이 핵심”고 조언했다.또한 지난 2018년 결혼한 아내도 자신과 경제적 철학을 같이 하면서 명품이나 사치품 소비도 줄였다고 털어놨다. '남의 돈을 의식하는 소비'를 줄여야 종잣돈을 모을 수 있다고 덧붙였다.이번 방송에서 황현희는 연예인 시절의 불안정한 경험과 경제 철학의 변화를 솔직하게 공개하며, 많은 시청자에게 공감과 호기심을 동시에 불러일으켰다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr