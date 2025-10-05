이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '조동아리' 캡처

방송인 안영미가 미국에 거주하는 남편과 장거리 결혼생활을 이어오면서 겪었던 솔직한 고충과 둘째 근황을 전했다.5일 '조동아리' 채널에서는 안영미가 게스트로 출연해, 결혼 후 신혼 시절의 힘든 경험을 털어놨다.공개된 영상에서 안영미는 "알콩달콩, 오랫동안 함께할 나의 평생의 베스트 프렌드를 만나고 싶었다. 그런데 혼인신고를 하자마자 (남편이) 미국에 일자리가 생겨서 미국으로 갔는데, 가자마자 코로나19가 터졌다"며 당시 상황을 회상했다.이어 "혼인신고도 했고 신혼집도 구했는데 모두 제가 유부녀인 걸 아는 상태에서 혼자였다. 그렇게 9개월을 지냈다. 신혼인데 신혼이 아니었다. 너무 힘들었다"고 고백하며, 현실과 상상했던 신혼생활의 차이를 솔직하게 털어놨다.안영미는 자신이 관심받는 걸 좋아하고, 평생 사랑받을 사람과 하루 종일 함께 있는 걸 상상했는데 그렇게 되지 못한 점을 아쉬워하며, "정말 너무 힘든데 온 국민이 힘들지 않나. 방송에 나가서 힘들다 외롭다 말도 못 했다"고 말했다.현재 안영미는 남편과 3~4개월에 한 번씩 만나는 장거리 부부로 지내고 있다고. 그는 "남편이 한국에 올 때 보고, 다시 미국으로 가야 하는 직장이다. 서로 '일할 수 있을 때 열심히 하자'고 격려한다"며 현실적인 결혼 생활을 전했다.또한 연말 계획을 묻자 안영미는 "둘째를 계획 중인데 남편이 한국 오면 그때"라며 둘째 계획을 밝혀 눈길을 끌었다. 한편 안영미는 2020년 미국에서 직장 생활하는 비연예인과 결혼했다. 그는 지난 2023년 아들을 미국에서 출산했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr