사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

사진 = 남주혁 인스타그램

모델 겸 배우 남주혁의 빛나는 피지컬이 눈길을 끈다.남주혁은 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 공개하며 캐주얼하면서도 세련된 매력을 뽐냈다.공개된 사진 속 남주혁은 회색 맨투맨과 와이드 데님을 매치해 편안한 무드를 연출하거나 브라운 재킷과 후드를 조합해 내추럴한 분위기를 자아냈다.야외 촬영컷에서는 블랙 윈드브레이커에 데님 반바지를 매치해 청량하면서도 자유로운 매력을 드러냈고 레드 점퍼를 입은 모습에서는 강렬하면서도 소년 같은 분위기가 느껴졌다. 남주혁은 전체적으로 다양한 스타일을 완벽하게 소화하며 독보적인 아우라를 자랑했다.팬들은 "너무 잘생겼어요" "늘 응원합니다" "멋져요" "멋지고 잘생겼어" "화이팅" "분위기 대박" "오빠가 드라마에 나왔으면 좋겠고 늘 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr