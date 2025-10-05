사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 아름다운 비주얼을 뽐냈다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "행복한하루"라는 멘트와 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 오윤아는 푸른 잔디와 야자수가 늘어선 공간에서 여유로운 시간을 보내고 있다. 흰색 민소매 톱에 청바지를 매치해 군더더기 없는 내추럴한 스타일을 완성했고 가볍게 걷는 모습만으로도 화보 같은 분위기를 자아냈다. 푸른 하늘과 어우러진 청량한 풍경 속에서 오윤아의 긴 생머리와 세련된 패션이 더욱 돋보인다.팬들은 댓글로 "너무 예쁘다 언니" "늘 응원합니다" "너무 예쁘셔서 댓글을 달지 않을 수가 없네요" "화이팅" "너무 멋지십니다 굿입니다" "분위기 미쳤네요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.한편 1980년생으로 45세인 오윤아는 모델로 데뷔했으며 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr