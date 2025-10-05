사진 = 이선빈 인스타그램

배우 이선빈의 미모가 눈길을 끈다.이선빈은 최근 인스타그램을 통해 다수의 화보 촬영 컷을 공개했다.사진 속 이선빈은 긴 생머리를 늘어뜨린 채 자연광이 스며든 배경에서 고혹적인 눈빛을 드러냈다. 보랏빛 아우터를 걸친 모습은 차갑고 세련된 무드를 풍겼고 슬리브리스 셔츠를 입은 컷에서는 여름 햇살 아래 청순하면서도 섹시한 매력이 공존했다.또 다른 컷에서는 넉넉한 셔츠에 넥타이를 매치한 스타일링으로 중성적인 카리스마까지 표현해냈다. 어떤 콘셉트에서도 완벽히 어울리며 ‘화보 장인’다운 존재감을 증명했다.팬들은 댓글로 "언니 뭔가 잘생겼어요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "말 그대로 화보다" "멋져요" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.이선빈은 현재 MBC 드라마 '달까지 가자'에 출연 중이다. 한편 지난 2018년부터 1985년생 40세 이광수와 공개 연애 중인 이선빈은 1994년생으로 31세다. 두 사람은 9살 차이가 난다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr