소녀시대 출신 배우 서현이 아름다운 근황을 전했다.서현은 최근 자신의 인스타그램에 "??"라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 서현은 블랙 톤의 드레스를 입고 단아하면서도 세련된 매력을 발산했다. 의자에 앉아 청순한 눈빛을 발산하는 모습부터 귀여운 포즈를 취하는 순간까지 다채로운 분위기를 담았다.특히 전신 사진에서는 풍성하게 퍼지는 드레스 실루엣과 완벽한 비율이 시선을 사로잡았다. 거울 앞에서 셀카를 남기며 고운 피부와 청초한 미소를 드러내 팬들의 감탄을 자아냈다.사진을 본 팬들은 "언니 너무 예뻐요" "늘 응원합니다" "드레스 잘 어울려요" "화이팅" "항상 팬이에요" "어쩜 저렇게 예뻐" 등 뜨거운 반응을 보였다.한편 1991년생 서현은 34세로 소녀시대로 2007년 데뷔했다. 또 서현은 과거 서울 강남구 청담동 고급빌라를 12억9000만원에 매입한 것으로 알려진 바 있다. 이과정에서 서현은 주택 구입 당시 삼성화재로부터 일정금액을 대출 받았고 이후 대출금 모두를 갚았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr