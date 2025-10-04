사진=MBC '달까지 가자' 캡처

사진=MBC '달까지 가자'

이선빈이 스스로 인생의 주인공이 되는 순간을 그려내며 울림을 선사했다.3일 방송된 MBC 금토드라마 '달까지 가자'(기획 장재훈/연출 오다영, 정훈/극본 나윤채) 5회는 '주인공의 자격'이라는 부제로 꾸며졌다. '무난이들' 정다해(이선빈 분), 강은상(라미란 분), 김지송(조아람 분)의 파란만장한 직장 생활이 펼쳐진 가운데, 다해는 '함박사' 함지우(김영대 분)의 고백 앞에 마음이 흔들렸다.이날 방송에서 정다해는 회사 홍보영상 촬영장에서 정다희(홍승희 분)와 함박사가 나란히 모델로 나선 모습을 보고 씁쓸함을 감추지 못했다. '마론의 공주님'으로 불리는 정다희와 달 자신은 '어머님' 소리를 들으며 촬영장에서 쫓겨난 현실이 더욱 짠하게 다가왔기 때문이다. 창립기념 행사를 앞두고는 함박사 옆자리에 앉기 위해 다희와 정면승부를 벌였고 가위바위보 끝에 마침내 그 자리를 차지했다.그러나 행사 당일 정다해는 함박사 옆자리를 빼앗긴 데다 시상식 무대에도 오르지 못한 채 구석에서 박수만 쳤다. 설상가상 와인병 해프닝으로 코피까지 터지며 애써 차려입은 하얀 드레스가 붉게 물들었다. 이어 팀원들의 뒷담화를 엿듣고 팀장 고대영(음문석 분)의 억울한 질책까지 떠안으며 마음에 깊은 상처를 입었다. 특히 "하얀 드레스를 입고 정다희 씨랑 같이 있는데 광어 밑에 깔린 천사채" 같더라는 말이 다해의 심장을 깊이 후벼팠다.낙담한 정다해에게 함박사는 "본인이 있는 데를 무대로 만들 수 있는 사람"이라며 그녀의 가치를 일깨웠다. 그 말에 정다해는 "나는 어디에 있든 뭘 입고 있든 근사할 수 있는 사람 뭐든 할 수 있는 사람"이라며 스스로를 다잡고 다시 일어섰다. 행사장에서 배송 사고로 돈가스 맛 과자가 누락되자 함박사가 무대에 올라 노래로 시간을 벌었고 정다해는 구내식당에서 돈가스를 공수해 분위기를 반전시켰다. 비웃던 동료들은 물론 마론제과 사장까지 그녀의 기지를 인정하며 박수를 보냈다.그날 밤 정다해와 함박사는 벚꽃이 흐드러진 길을 나란히 걸었다. 음악을 포기했던 지난 시간을 '구두 속 돌멩이'에 빗댄 함박사의 고백은 두 사람 사이의 거리를 한층 더 좁혔다. "계속 쭉 같이 걷고 싶어서" 발끝에 걸리는 돌멩이조차 참아왔다는 그의 진심에 정다해의 마음도 서서히 흔들리기 시작했다. 다해는 때마침 상승한 코인 열차 때문이라며 감정을 눌러보려 했지만 어느새 함박사라는 존재가 마음 깊숙이 스며들고 있었다.앞서 힘든 시절 그의 노래를 들으며 버텼다는 정다해의 고백에 함박사는 "내 음악이 누군가를 구원했다는 게 너무 미치도록 좋아서요"라며 벅찬 감정을 내비쳤다. 고조된 감정 끝에 두 사람은 뜨거운 키스를 나눈 바 있다.비웃음과 차별, 예상치 못한 굴욕 속에서도 다해는 끝내 자신만의 방식으로 무대를 만들어냈다. 넘어진 자리에서 다시 일어서는 용기, 스스로를 믿고 끝내 빛을 발한 정다해의 모습은 '주인공의 자격'이 무엇인지 뚜렷하게 보여줬다. 여기에 은상과 지송의 든든한 우정이 더해지며 무난이들의 이야기는 시청자에게 묵직한 울림을 남겼다.한편 워맨스의 따뜻함과 로맨스의 설렘을 함께 담은 MBC 금토드라마 '달까지 가자' 6회는 4일 밤 9시 50분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr