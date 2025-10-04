사진 = KBS2TV '화려한날들'

정일우가 정인선을 지키기 위해 호신용품을 선물한다.4일 저녁 8시 방송 예정인 KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들'(연출 김형석 / 극본 소현경) 17회에서는 지은오(정인선 분)를 지키려는 이지혁(정일우 분)과 박성재(윤현민 분)의 미묘한 대립이 본격화된다.앞서 지은오는 늦은 밤 홀로 카페에 남아 일을 하다 강도를 맞닥뜨렸다. 지은오는 이지혁인 줄 알았던 사람이 강도임을 깨닫고 공포에 휩싸였고 강도가 지은오에게 다가가던 위기의 순간 이지혁이 나타나 그녀를 구했다. 강도는 놓쳤지만 그날 이후 지혁은 은오가 무사히 집에 돌아갈 때까지 그림자처럼 곁을 지키며 그녀를 챙겼다.4일 공개된 스틸에는 지혁이 매일 늦게 퇴근하는 지은오에게 호신용품을 건네는 장면이 담겼다. 예기치 못한 선물에 은오는 의아한 기색을 감추지 못하지만, 지혁은 개의치 않고 세심하게 그녀를 챙긴다. 그 모습을 한 발자국 뒤에서 바라보는 박성재의 굳은 얼굴에는 질투와 복잡한 감정이 교차한다.그런가 하면 박성재 앞에 당황한 표정을 한 이지혁의 모습이 포착됐다. 지은오를 사이에 둔 두 남자의 신경전은 한층 더 긴장감을 고조시킨다. 과연 박성재가 어떤 말을 건넸기에 이지혁이 이토록 당황했는지 향후 어떤 갈등이 이들 사이에 펼쳐질지 궁금증을 자아낸다.한편 더욱 적극적으로 지은오에게 다가가는 박성재와 그런 모습을 지켜보며 질투심을 감추지 못하는 이지혁. 두 사람의 미묘한 감정 변화가 삼각관계에 어떤 파장을 일으킬지 이목이 집중되는 가운데 두 남자의 마음을 알게 된 은오가 어떤 선택과 반응을 보일지 관심이 쏠린다.KBS 2TV 주말드라마 '화려한 날들' 17회는 4일 저녁 8시 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr