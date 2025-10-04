/ 사진=텐아시아DB

2019년 의사와 결혼한 가수 겸 배우 이정현이 조권과의 특별한 인연을 밝혔다.KBS2 ‘불후의 명곡’(연출 박형근 김형석 최승범/이하 ‘불후’)은 14년 가까이 동시간 시청률 1위를 차지하고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(4일) 방송되는 ‘불후의 명곡’은 ‘아티스트 이정현’ 편으로 꾸며진다.블랙 세미 슈트를 입고 자리한 조권은 “여기로 무대 의상을 가져올 수 없어서, 일단 발라드 의상을 입고 있다”라며 파격적인 무대 의상을 예고해 시작부터 토크대기실을 후끈 달군다. 이에 조권은 이정현을 향한 무한 애정을 드러낸다. 그는 “이정현 선배님은 테크노 음악 판도를 바꿨다. 콘셉추얼한 무대와 엄청난 퍼포먼스는 단연 세계 1등이지 않을까 생각한다”라고 엄지를 치켜세운다.조권은 이정현에 대한 남다른 존경심과 특별한 인연을 전한다. 조권은 “11살 때 이정현 선배님의 '와'를 보고 가수가 되어야겠다고 다짐했다”라며 “저에게는 가수의 꿈을 키워 준 분이다. (박)진영이 형보다 더”라고 말한다. ‘박진영이 서운해하지 않겠냐’는 말에 조권은 “그때는 JYP를 들어가기 전”이라며 너스레를 떤다. 실제로 박진영은 이정현에게 조권을 두고 ‘남자 이정현’이라고 언급하기도 했다고 전해져 모두를 놀라게 한다. 이때 ‘웃을 때 눈매가 이정현과 비슷하다’는 말에 조권은 “그런 이야기를 많이 들었다”라며 닮은 꼴로 최지우를 언급해 갑론을박을 벌인다는 전언.그런가 하면, 조권은 이정현의 친분을 자랑해 모두의 부러움을 산다. 조권은 이정현과 오래 알고 지낸 사이라며 “결혼 전 홈파티에 초대받아서 갔었다. 거실에서 볼륨 줄이고 ‘와’를 추기도 했다”라고 귀띔해 눈길을 끈다. 나아가 조권은 이정현이 자신의 '불후' 출연 기사를 보고 직접 연락을 줬다며 “녹화 3-4일 전에 ‘너무 기대된다’라고 전화 주셨다. '정말 응원한다'고 해주셔서 좋았다”라며 미소 짓는다.이와 함께, 자타공인 ‘이정현 키즈’인 조권은 토크대기실에서 ‘이정현 포인트 댄스 교실’을 개최한다고 해 흥미를 고조시킨다. 스테파니와 츄, CLOSE YOUR EYES까지 적극적으로 나서 이정현의 포인트 안무 도전에 나서 유쾌한 웃음이 끊이지 않았다는 후문이다.한편, 이번 ‘아티스트 이정현’ 편은 ‘대체 불가 퍼포먼스 퀸’ 스테파니를 비롯해 ‘최강 퍼포먼스 장인’ 조권, ‘허스키 보이스’ 김기태, ‘인간 비타민’ 츄, ‘괴물 신인 아이돌’ CLOSE YOUR EYES 등 개성 넘치는 5팀이 출동해 독보적 콘셉트의 아이콘인 이정현의 명곡들을 자신만의 색으로 재해석한 무대를 선보인다. 특히 이정현이 10년 만에 ‘와’로 스페셜 무대를 꾸민다고 해 기대감을 고조시킨다.'불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr