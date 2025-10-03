사진=지드래곤 SNS

사진=지드래곤 SNS

가수 지드래곤이 자신이 홍보대사를 맡게 된 2025년 APEC 정상회의 홍보 영상을 자신의 SNS에 고정시켰다.지드래곤은 지난 2일 자신의 인스타그램에 "🧑‍✈️'Welcome to APEC 2025 KOREA'👩🏻‍✈️ The world is heading to Gyeongju✈️"라는 문구와 함께 하나의 영상을 업로드했다.공개된 영상 속에는 지드래곤이 2025년 APEC 정상회의 홍보 영상에 출연해 연기를 펼치고 있는 모습. 해당 영상에는 박찬욱 감독, 박지성 전 축구 국가대표 선수, 안성재 셰프, 그룹 아이브 멤버 장원영, 그리고 지드래곤과 이재명 대통령이 등장했다.지드래곤은 2025년 APEC 정상회의 홍보대사로 임명되어 영상 속에서 각 나라를 대표하는 파일럿들의 회의에 참석했다. 특히 이재명 대통령은 비행기를 다시 주차하기 위해 운전대를 잡은 지드래곤의 후진을 돕는 주차관리 요원으로 변신해 눈길을 끌었다.지드래곤은 이 영상을 자신의 SNS에 '고정 표시'를 해두었다. 팬들 역시 "APEC 정상회의가 기다려지기는 처음이네. 성료되길", "홍보하랬더니 무슨 영화를 찍고 왔어" 등의 반응을 보였다.한편 영상에 대해 외교부는 "대한민국을 대표하는 혁신 아이콘과 창의적 집단이 함께한 상징적 사례"라며 "'연결과 혁신으로 세계로 나아가는 APEC' 메시지를 확산하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 홍보 영상은 이날부터 TV 광고, 옥외 전광판, 유튜브 등 국내외 채널을 통해 송출됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr