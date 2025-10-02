SNS

안무가 배윤정이 가족과 단란한 시간을 보냈다.최근 배윤정은 자신의 계정에 "오랜만에 서씨 남자둘이랑😉"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 배윤정은 남편, 아들 재율 군과 함께 나들이에 나선 모습. 세 가족은 편안한 차림으로 휴식을 즐기고 있다.앞서 배윤정은 출산 이후 13kg를 감량했다고 밝힌 바 있다. 그는 현재까지도 꾸준한 관리로 몸매를 유지 중이라고 밝혔다.한편 배윤정은 2019년 11세 연하 축구 코치 서경환과 결혼했으며 슬하에 아들을 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr