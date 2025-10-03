사진제공=tvN

사진제공=tvN

'폭군의 셰프' 종영 스페셜 편 '폭군의 셰프 퇴궁은 없어'가 오는 4일 방송된다.지난달 28일 종영한 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'가 순간 최고 20%로 자체 최고 시청률을 경신한 가운데 꾸준한 인기를 이어가고 있다.'폭군의 셰프'는 임윤아, 이채민의 케미와 타임슬립 판타지가 잘 어우러진 로맨스 코미디다. 한국 전통 요리 소재들을 활용한 퓨전 요리들이 더해져 전 세계 팬들의 많은 관심을 받았다. 넷플릭스 글로벌 TV쇼(비영어) 부문 2주 연속 1위, 방영 기간 6주 연속 TOP10에 차트인했다. 특히 글로벌 TV쇼(비영어) 부문에서 TOP5 이상의 성과를 연이어 차지하며 글로벌 팬들의 마음까지 사로잡았다.주요 외신들의 조명도 이어졌다. 미국 버라이어티(Variety)는 "4주 차와 5주 차에 정상을 차지한 것은 중요한 이정표적 성과"라고 보도했으며, 타임(Time)은 '폭군의 셰프'를 올가을 최대 히트작 중 하나로 소개하며 "맛깔나는 여정이었다"고 평했다.국내에서는 방송 기간 가파른 시청률 상승세를 기록했다. 굿데이터코퍼레이션의 펀덱스(FUNdex) 기준 TV-OTT 통합 드라마 및 출연자 부문에서 6주 연속 화제성 1위를 차지했다. 여기에 한국갤럽이 발표한 '2025년 9월 한국인이 좋아하는 방송영상프로그램' 1위에 오르며 뜨거운 인기를 입증했다.종영의 아쉬움은 다양한 이벤트로 이어진다. 먼저 오는 4일 임윤아, 이채민, 강한나, 오의식, 이주안과 함께하는 종영 스페셜 '폭군의 셰프 퇴궁은 없어'가 방송된다. 또 한국, 일본, 대만 등 아시아 3개 지역에서 팝업스토어가 진행된다. 드라마 속 감동적인 대사와 명장면을 되새길 수 있는 대본집과 현장 스틸컷을 담은 포토 에세이도 예약 판매된다.'폭군의 셰프' 제작진은 "작품을 사랑해 주신 시청자분들께 정말 감사한 마음이다. 그 마음에 조금이나마 보답하고자 종영 스페셜과 팝업 스토어 등 이벤트를 준비했으니, 끝까지 많은 관심과 애정 부탁드린다"고 덧붙였다.'폭군의 셰프 퇴궁은 없어'는 4일 오후 9시 10분에 tvN에서 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr