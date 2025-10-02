Y대 손준호, S대 아내 따라서 서울대 행사 참석…신촌 벗어났네

김소현, 손준호 부부가 서울대학교 병원 행사에 참석했다.2일 김소현은 자신의 계정에 “서울대학교병원 SNUH 140주년 축하드립니다#고종 #제중원“이라는 글과 함께 사진을 게재했다.서울대 출신인 김소현은 연세대 출신 남편 손준호와 함께 행사에 참석한 모습.한편 김소현, 손준호 부부는 대한민국 대표 뮤지컬 배우 커플로 2011년 결혼, 슬하 아들 손주안 군을 두고 있다. 손주안 군은 초등학교 입학 전 영재 테스트에서 상위 0.1% 판정을 받은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr