가수 지드래곤이 섹시미를 뽐냈다.2일 지드래곤의 관계자가 운영하는 것으로 알려진 인스타그램에는 "🖤9🖤"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들이 올라왔다.공개된 사진들에는 지드래곤의 일상이 담긴 모습. 특히 거울 앞에서 포즈를 잡던 지드래곤은 상의를 탈의한 채 잔근육들을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 지드래곤은 오는 11월 1일과 2일, 양일간 타이베이에서 앙코르 콘서트를 개최한 후 8일 베트남 하노이를 찾아 공연을 이어간다. 이에 더해 'AND MORE'로 추가 공연을 예고하는 등 세 번째 월드투어의 4차 플랜을 알려 팬들을 설레게 만들었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr