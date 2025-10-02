/ 사진=텐아시아DB

배우 차태현이 김동현에게 원성을 받는다.tvN ‘핸썸가이즈’(연출 류호진, 윤인회, 이승환/이하 ‘핸썸즈’)는 부족함 없던 다섯 남자들이 느닷없이 ‘부족해진다’. 이 난관을 헤쳐 가는 다섯 남자의 유쾌한 고군분투 예능. '모자람'의 상황에서 드러날 날 것 같은 웃음과 멤버들의 농익은 케미스트리가 시너지를 폭발시키며 나날이 인기를 더해가고 있다.'핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 새로운 부족(不足) 미션인 '고탄탄(고기+탄수화물+탄산) 부족' 생활에 돌입한다. 고탄탄 없이는 한 끼를 버티기도 어려운 못 말리는 식습관을 가진 '핸썸즈' 멤버들이 청천벽력 같은 사태를 어떻게 극복해 낼지 주목되는 상황. 이와 함께 '핸썸즈' 멤버들의 고탄탄 획득 게임을 돕기 위해 '원조 한류 아이돌' 윤은혜가 깜짝 등판해 시너지를 예고하고 있다.이 가운데 점심 식사를 앞둔 '핸썸즈' 멤버들에게 고탄탄을 얻을 천금 같은 기회가 찾아온다. '비이커에 물 채우기', '물풍선 피하기', '해먹에서 몸 뒤집기'까지 세 종류의 물 게임을 치러 각 게임의 우승자에게 고탄탄 식단이 제공되는 것. 이에 대회 출전으로 인해 뒤늦게 합류한 막내 오상욱을 제외하고, 차태현, 김동현, 이이경, 신승호가 대 환장 물 게임의 서막을 연다.한편 '고탄탄 사냥'을 목표로 했던 물 게임 3종 세트가 시작과 동시에 '웃음 사냥'으로 변질(?)되며 폭소를 자아낸다. '핸썸즈' 멤버들이 게임은 뒷전, 장난을 치느라 현장이 아수라장으로 돌변하는 것. 특히 차태현은 김동현에게 게임과 상관없이 연신 물 따귀를 투척하고, 김동현은 "물이 눈알 뒤까지 들어갔다"라면서 아우성쳐 배꼽을 잡게 한다.급기야 차태현은 자신의 차례가 되자 "이런 건 경력직이 나가야 한다. 혹시 물 따귀 맞는 퍼포먼스 점수 있느냐"라면서 보법이 다른 게임 접근방식을 뽐내 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다. 또 게임이 소개될 때마다 "이거 너무 쉬운데?"라며 허세를 부리던 김동현은 릴레이 광탈과 함께 물에 빠진 생쥐 꼴이 돼 폭소를 더한다고.tvN '핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr