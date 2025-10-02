사진제공=매직스트로베리사운드

싱어송라이터 송소희가 자작곡 'Not a Dream'으로 주목을 받고 있다.지난 1일 송소희 공식 SNS에는 디지털 싱글 'Not a Dream' 라이브 클립 조회수 1700만 돌파를 알리는 게시물이 올라왔다. 송소희는 성과가 담긴 포스터를 들고 있는 사진과 영상을 함께 공개했다.송소희는 지난해 12월 첫 단독 콘서트 '송소희 첫 콘서트 : 풍류'에서 'Not a Dream' 무대를 선공개했다. 이후 라이브 클립이 공개되자 퍼포먼스와 곡 분위기로 빠르게 '인기 급상승 음악'에 올랐다. 팬들의 반응 속에 송소희는 지난 3월 정식 음원을 발매했다.정식 발매된 'Not a Dream'은 국내 유튜브 뮤직 톱 비디오 1위(20주 연속), 유튜브 뮤직 톱 송 1위(16주 연속), 스포티파이 코리아 데일리 차트 4위, 멜론 핫100 16위를 기록했다. 해외에서는 핀란드 아이튠즈 K팝 차트 1위, 체코 4위, 노르웨이 6위에 오르며 성과를 냈다.'Not a Dream'은 자신을 위로하고 행복할 용기를 가지자는 메시지를 담았다. 꾸밈없는 가사로 공감을 이끌며 삶을 돌아보게 한다는 평가를 받고 있다.송소희는 최근 단독 콘서트 '2025 SONG SOHEE CONCERT : 롤링 30주년 기념 공연'을 성황리에 마쳤다. 이어 '2025 인천펜타포트 락 페스티벌', 'THE GLOW 2025', '2025 사운드 플래닛 페스티벌', '도나우인젤페스트' 등 무대에 나설 예정이다. 그는 두 번째 미니앨범 발매와 단독 공연 소식을 예고했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr