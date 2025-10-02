SNS

개그우먼 허안나가 아이라인 문신을 지웠다.최근 허안나는 자신의 계정에 "와 20년 만에 아이라인 문신 지웠어😭속 시원하다!!!!!!!! 뒷장은 지우기 전이야!! 20년전 아이라인이라 진짜 두꺼웠지??? 3개월동안 쭉쭉 빠진대!!!!! 후기 궁금해???🤣"라는 글과 함께 영상, 사진을 올렸다.공개된 영상 속 허안나는 20년 만에 아이라인 문신을 지운 모습이다. 시술 직후 아이라인 문신을 했던 부위가 자줏빛으로 붉게 변한 상태다.한편 허안나는 2005년 연극배우로 데뷔해 2007년 MBC 16기 공채 개그맨, 2008년 KBS 특채 개그맨, 2009년 KBS 24기 공채 개그맨을 거쳤다. 2019년 1월 MBC '개그야', '하땅사'에 출연한 개그맨 오경주와 7년 열애 끝에 결혼했으며 슬하에 자녀는 없다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr