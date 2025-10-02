사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 새 월드투어 추가 개최지를 발표했다.JYP엔터테인먼트는 지난 달 30일 오후 10시 트와이스 공식 SNS 채널에 여섯 번째 월드투어 (<디스 이즈 포>) 추가 개최 플랜을 알리는 포스터를 공개했다.이에 따르면 트와이스는 2026년 1월 9일(이하 현지시간) 밴쿠버, 13일 시애틀, 17일 오클랜드, 22일과 24일 로스앤젤레스, 28일 피닉스, 31일 댈러스, 2월 13일 워싱턴 D.C., 18일과 20일 벨몬트 파크, 24일 필라델피아, 27일 애틀랜타, 3월 3일 몬트리올, 6일 해밀턴, 21일 타이베이, 27일 올랜도, 31일 샬럿, 4월 3일 보스턴, 6일 시카고, 10일 디트로이트, 12일 세인트폴, 14일 덴버, 17일 오스틴까지 타이베이와 북미 20개 지역을 찾는다. 이어 5월 9일 리스본, 12일 바르셀로나, 16일 파리, 23일 베를린, 26일 쾰른, 30일 암스테르담, 6월 3일 런던까지 유럽 7개 지역으로 확장해 2026년 총 28개 지역을 개최지에 추가하고 투어 반경을 넓힌다.이로써 트와이스는 전 세계 42개 지역 56회 공연의 '자체 최대 규모' 월드투어를 전개한다. 올해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 시작된 이번 투어는 전 개최지 공연장 객석을 360도 개방하고 압도적 스케일과 생동감 더한 퍼포먼스로 공연계 색다른 반향을 일으키고 있다. 국내외 무대에서 대형 관중과 만나며 전방위 활약을 이어가고 있는 트와이스의 행보에 기대가 모인다.트와이스는 오는 10일 오후 1시 데뷔 10주년 기념 스페셜 앨범 'TEN: The story Goes On'(텐: 더 스토리 고즈 온)과 타이틀곡 'ME+YOU'(미 플러스 유)를 발매한다. 이어 18일 오후 5시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅 '10VE UNIVERSE'(러브 유니버스)를 개최하고 팬들과 소함께한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr