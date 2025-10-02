송가인, 실물 미모 어떻길래…박나래 "마르고 예뻐" ('나래식')[종합]

가수 송가인이 추석 특집 방송에서 시원시원한 입담과 무대를 선보였다.
지난 1일 유튜브 채널 '나래식'에는 개그맨 김재욱, 가수 송가인 등이 출연한 추석 특집 영상이 게재됐다. 이날 송가인은 행사 일정으로 울산에 내려가기 전 잠시 촬영에 합류했다.
송가인은 명절에 행사를 잡은 이유를 묻는 질문에 "원래 명절에는 무조건 고향에 내려간다. 그런데 이번에는 연달아 스케줄이 들어왔다. 엄마 아빠가 '가서 돈 벌어라'라고 하셔서 행사를 하게 됐다"고 설명했다.
박나래의 부탁에 송가인은 주저 없이 마이크를 들고 노래를 불렀다. 이를 들은 김재욱은 "진짜 빨려 들어간다"고 감탄했고, 박나래 역시 "몇 년 전 옆에서 들었을 때도 '와' 소리밖에 안 나왔다. 여전히 잘한다"고 칭찬했다.
이후 김재욱이 먼저 자리를 뜨자 송가인은 "다리가 내 어깨에 있었다. 이런 곳인 줄 알았으면 진작에 불러줬어야 했다. 더 예쁘게 하고 왔을 텐데"라며 웃음을 자아냈다. 이에 박나래는 "지금도 예쁘다"고 말했다. 행사장으로 이동할 시간이 되자 송가인은 "진작에 불렀어야 한다"고 아쉬움을 드러냈다. 추석 인사 요청을 받은 그는 일어나 인사를 하던 중 바지가 흘러내리는 돌발 상황에 당황했지만 "이런 스타일은 처음 입어 본다. 이것도 방송에 내보내 달라"고 말했다. 박나래는 "실제로 보면 말랐다. 예쁘다"고 실물을 칭찬했다.
송가인은 "오늘은 짧게 나왔지만 다음에는 길게 나오겠다. 섭외가 안 되면 직접 연락 달라"고 전하며 재출연을 약속했다.
이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
