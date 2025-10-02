송가인, 실물 미모 어떻길래…박나래 "마르고 예뻐" ('나래식')[종합]

사진=유튜브 채널 '나래식'

가수 송가인이 추석 특집 방송에서 시원시원한 입담과 무대를 선보였다.지난 1일 유튜브 채널 '나래식'에는 개그맨 김재욱, 가수 송가인 등이 출연한 추석 특집 영상이 게재됐다. 이날 송가인은 행사 일정으로 울산에 내려가기 전 잠시 촬영에 합류했다.송가인은 명절에 행사를 잡은 이유를 묻는 질문에 "원래 명절에는 무조건 고향에 내려간다. 그런데 이번에는 연달아 스케줄이 들어왔다. 엄마 아빠가 '가서 돈 벌어라'라고 하셔서 행사를 하게 됐다"고 설명했다.박나래의 부탁에 송가인은 주저 없이 마이크를 들고 노래를 불렀다. 이를 들은 김재욱은 "진짜 빨려 들어간다"고 감탄했고, 박나래 역시 "몇 년 전 옆에서 들었을 때도 '와' 소리밖에 안 나왔다. 여전히 잘한다"고 칭찬했다.이후 김재욱이 먼저 자리를 뜨자 송가인은 "다리가 내 어깨에 있었다. 이런 곳인 줄 알았으면 진작에 불러줬어야 했다. 더 예쁘게 하고 왔을 텐데"라며 웃음을 자아냈다. 이에 박나래는 "지금도 예쁘다"고 말했다.행사장으로 이동할 시간이 되자 송가인은 "진작에 불렀어야 한다"고 아쉬움을 드러냈다. 추석 인사 요청을 받은 그는 일어나 인사를 하던 중 바지가 흘러내리는 돌발 상황에 당황했지만 "이런 스타일은 처음 입어 본다. 이것도 방송에 내보내 달라"고 말했다. 박나래는 "실제로 보면 말랐다. 예쁘다"고 실물을 칭찬했다.송가인은 "오늘은 짧게 나왔지만 다음에는 길게 나오겠다. 섭외가 안 되면 직접 연락 달라"고 전하며 재출연을 약속했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr