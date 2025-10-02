SNS

그룹 앨리스 출신 김소희가 근황을 알렸다.지난 1일 김소희는 자신의 계정을 통해 "🍁⛳️❤️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김소희는 남편과 함께 데이트를 즐기는 모습. 선선한 가을을 맞아 골프, 등산 등 다양한 외부 활동에 나섰다.한편 김소희는 2017년 SBS ‘K팝스타6-더 라스트 찬스’ 준우승 출신으로 앨리스를 통해 데뷔했다. 이후 티빙 오리지널 ‘방과 후 전쟁활동’에 출연하며 배우로도 활동해온 바 있다. 그러다 지난해 돌연 15세 연상의 연인과 결혼. 연예계를 은퇴했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr