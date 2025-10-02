/ 사진=텐아시아DB

코미디언 박나래가 뉴욕에 살았던 7살 연하 전 남자친구를 언급하며 과거 연애담을 꺼냈다.1일 공개된 유튜브 채널 '나래식'에는 "SUB) 추석 특집 | ???: '이게 뭔 조합이에요?' | 모둠전 5종, 엄마 동그랑땡 레시피, 송가인 라이브, 만남의 광장 [나래식] EP.54"라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 방송에는 코미디언 곽범, 김재욱, 가수 송가인, 그룹 샤이니 키, 프랑스인 댄서 카니가 출연해 박나래와 만남을 가졌다.카니는 '나 혼자 산다'에도 등장했던 인물로, 한국어가 서툰 만큼 박나래의 영어 실력을 궁금해했다. 그는 "나래 언니 영어 어때요?"라고 물었다. 박나래는 망설임 없이 "마이 엑스 보이프렌드 뉴욕"이라고 답했다. 뉴욕에 거주하던 전 남자친구와 영어로 소통이 가능했다고 밝히며 현장을 웃음 짓게 했다.이어 카니가 현지인처럼 빠른 속도로 영어를 구사하자, 박나래는 곧바로 알아듣는 모습을 보였다. 이를 본 키는 "그래서 박나래가 영어를 할 수 있는 거다. 영어로 말해도 된다. 이해할 수 있다"고 덧붙여 출연진의 웃음을 자아냈다.박나래는 카니와의 첫 만남에서 친근함도 드러냈다. 그는 "나도 '나 혼자 산다'에서 카니를 재미있게 봤다. 카니 유튜브도 봤다. 남편이랑 같이 소주 마시는 것도 봤다"고 말했다.앞서 박나래는 Olive 예능 프로그램 '밥블레스유2'에서도 전 남자친구에 대해 밝힌 바 있다. 당시 그는 "구 남친이 뉴욕 맨해튼에서 공부를 하던 친구라 1년간 장거리 연애를 했다"고 전했다. 이어 "구 남친 집이 굉장히 부자 집이었고, 내가 7살 연상이었다"고 털어놔 관심을 모았다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr