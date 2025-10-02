사진=MBC

'전참시'에서 이영자의 특별한 하루가 담긴다. 그는 유튜브 채널 '197만 구독자'를 보유하는 랄랄과 의기투합한다.오는 4일(토) 밤 11시 10분 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시') 367회에서는 '먹교수' 이영자가 가맥집 사장님으로 변신한다.추석을 맞아 이영자가 야심 차게 준비한 유미하우스 2탄 프로젝트 '유미 가맥'이 전격 오픈한다. 평소 가맥집을 운영하는 게 꿈이었다는 이영자는 꽃게, 새우 등 싱싱한 식자재부터 제철 달력까지 유미하우스를 그대로 옮겨온 듯한 '유미 가맥'을 공개한다고 해 기대를 모은다.또한, 그동안 남다른 식재료 사랑을 보여준 이영자는 "좋은 식재료들을 널리 알리고 싶다"라며 전 세계 식재료들의 매니저를 자처한다. 이번에 알릴 식재료는 바로 제철을 맞이한 가을 대파로, 충북 제천에서 직접 대파 100kg을 공수해온 이영자의 모습에 참견인들도 감탄을 자아냈다는 후문이다. 여기에 가을 대파를 이용한 다채로운 요리들까지 선보인다고 해 '식재료 매니저' 이영자의 활약에 관심이 집중된다.'요리 금손' 풍자가 일일 알바생으로 나서며 이영자의 든든한 지원군이 된다. 가맥집의 건물주 랄랄 부캐 이명화 씨도 가맥집에 합류하며 분위기를 한층 돋운다. 하지만 명화 이모의 거침없는 행동에 이영자는 폭발 직전의 모습을 보인다고 하는데. 과연 세 사람이 무사히 첫 영업 준비를 마칠 수 있을지 궁금증을 자아낸다.식재료 매니저 이영자의 하루는 오는 4일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 MBC '전지적 참견 시점'에서 만나볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr