배우 송혜교가 가수 겸 배우에게 깊은 애정을 보였다.수지는 지난 1일 자신의 인스타그램에 "안성재 셰프님 만나서 요리 배운 날👩‍🍳 '안성재거덩요'에서 확인해 보아요🤭"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 올렸다.공개된 사진들 속에는 수지가 넷플릭스 '흑백요리사'를 통해 유명세를 탄 안성재 셰프와 만나 요리를 하고 있는 모습. 특히 해당 게시물에 평소 절친으로 알려져 있는 송혜교가 하트 이모티콘 3개를 붙여 눈길을 끌었다.두 사람은 무려 13살의 나이 차이에도 불구하고 평소 연예계 소문난 절친으로 알려져 있다. 서로의 생일을 잊지 않고 챙기며 각자의 집에 초대하기도 하는 등 종종 끈끈한 우정을 보여주고 있다.한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.수지는 '다 이루어질지니'를 비롯해 '현옥,' 하렘의 남자들', '실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임'까지 다양한 차기작을 확정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr