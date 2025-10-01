한해, 故 이민에 선물한 샴페인 돌려받았다…"벌써 보고 싶어"

가수 한해가 애즈원 故 이민(본명 이민영)을 추모했다.한해는 지난달 30일 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 올리며 "민영이 누나에게 선물했던 샴페인을 3달 뒤에 돌려받았다"고 적었다.그는 샴페인 사진과 함께 "이게 뭐라고 집 잘 보이는 곳에 소중히 놔뒀다는 게 참 누나답다. 누나는 나를 참 예뻐했다. 이십 대 초반부터 항상 만나면 안아주고 그렇게 볼을 꼬집었다. 이제는 서른여섯인 나를 녹음실에서 똑같이 안아주고 볼을 꼬집었다. 살찐 나한테 근육이 생겨서 멋있어졌다고 얘기하는 상냥한 누나"라고 말했다.한해는 "누나가 녹음해 두고 너무나 좋아했던 노래를 발매하는 축하의 마음과 우리 곁을 떠난 지 두 달도 안 됐지만 벌써 보고 싶은 마음이 동시에 든다. 애즈원의 '다만 널 사랑하고 있을 뿐이야' 많이 들어주시고 누나의 목소리 오래 기억해 달라"고 전했다.故 이민은 지난 8월 5일 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 46세. 애즈원은 지난 3일 마지막 싱글 '다만 널 사랑하고 있을 뿐이야'를 공개했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr