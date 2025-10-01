사진='무릎팍박사' 캡처

사진='무릎팍박사' 캡처

가수 지드래곤(GD, 본명 권지용)이 인간 권지용에 대해 솔직하게 밝혔다.30일 유튜브 채널 '하나TV'의 '무릎팍박사'애는 '"제 고민이 뭐였죠?" 16년 만에 만난 강호동과 떠드느라 고민 까먹은 G-DRAGON'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 강호동은 지드래곤이 아닌 인간 권지용은 어떤 사람인지 물었다. 지드래곤은 "크게 다르지 않다. 무대 위 모습과는 당연히 다르겠지만, 지금 보는 모습과 그렇게 다르지는 않다"라며 "말 많고, 엉뚱하고, 시키면 오래 걸린다"고 말했다.이어 '가끔 외로울 때가 있냐'는 질문에 "가끔이 아니라 둘 다 많이 외롭다. 녹화 끝나고 차에 타면 외롭다. 외로움을 많이 타는 성격이다"라고 밝혔다.그는 "연예계에서 오래 활동하다 보니 사랑을 너무 많이 받기도 했고, 어딜 가나 기본적으로 사람에게 둘러싸여 있다. 공연장에서 몇만 명을 마주한 후 호텔에 들어가는 순간 휑하다"고 털어놨다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr