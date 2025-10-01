송강, 오늘(1일) 만기전역…‘포핸즈’ 긍정검토중[TEN이슈]

배우 송강이 전역한다.송강은 1일 오전 1년 6개월의 군 생활을 마치고 만기 전역한다.송강은 지난해 4월 육군 현역으로 입대, 기초군사훈련을 받은 뒤 복무했다. 군 생활 중 국방부에서 운영하는 국군 고충 상담센터 국방헬프콜 홍보 영상에 출연하기도 했다.2017년 드라마 '그녀는 거짓말을 너무 사랑해'로 데뷔한 송강은 넷플릭스 시리즈 '좋아하면 울리는' '스위트홈', 드라마 '알고있지만,' '마이 데몬' 등에 출연하며 많은 사랑을 받았다. 송강은 입대 후에도 넷플릭스 '스위트홈' 시즌3와 영화 '탈주' 특별출연 등으로 군백기가 무색한 모습을 보였다.전역한 송강은 다시 작품으로 팬들과 만날 예정이다. 소속사 나무액터스는 드라마 '포핸즈' 출연 제의에 "제안을 받고 검토 중인 작품"이라 밝힌 바 있다. '포핸즈'는 예술고등학교를 배경으로 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그려내는 드라마다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr