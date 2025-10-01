사진=유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'

가수 겸 배우 수지가 드라마 '안나'로 여우주연상을 받은 당시 심경을 밝혔다.지난 30일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '조금 더 단단해진 내 친구와 초보 유튜버 Part.2'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 수지와 조현아가 술자리를 함께하며 대화를 나누는 모습이 담겼다.이날 조현아는 "사람들은 네가 행복하고 편하게만 사는 줄만 알지 않느냐. '수지처럼 살면 어떨까'라는 시선을 받는데 너한테는 변명이라는 걸 들어본 적이 없다"고 말했다. 이에 수지는 "변명하는 걸 싫어하고 기본적으로 '다 힘들겠지'라는 생각이 있다. 그래서 내가 특별하다고 생각하지 않는다"고 답했다. 이어 "순간순간 빛이 나야 하는 직업이다 보니 좀 더 객관적으로 보려고 한다. 그걸 당연하다고 생각할 줄 아는 것도 좋은 것 같다. 스스로에게 엄격하려고 하다 보니 그게 편하다. 유난스러운 걸 싫어한다"고 덧붙였다.수지는 "힘들다고 느끼더라도 내가 혼자 감당해야 하는 감정이라고 생각한다"고 털어놨다. 그러자 조현아는 "넌 도통 누리지 않는다"고 말했고, 수지는 "그래서 언니가 울고 감정 표출할 때 좋다. 나는 감정 표출이 잘 안 된다"고 웃어 보였다. 이어 "나는 사람들을 잘 못 챙기는데 언니는 '줄게'처럼 늘 주는 사람이라 나도 받기만 할 수는 없다"고 전했다.대화는 자연스럽게 '안나'를 통해 수지가 받은 여우주연상으로 이어졌다. 조현아는 "아이돌로 시작해서 여우주연상을 받은 건 내가 아는 사람 중 수지가 처음이다. '안나'를 선택하고 힘들어했던 걸 기억하는데 그걸로 상을 받는 순간 그 감정은 이루 말할 수 없었을 것"이라고 말했다.이에 수지는 "나도 마냥 기뻐할 수 없었는데 온전히 기뻐해주는 사람을 만났다. 상을 받아도 항상 내 것이 아닌 것 같은 불편한 느낌이 있었다. 그런데 이번에는 '이 작품 하길 잘했다. 고생 많았다'고 스스로를 칭찬하고 인정하는 시간이 됐다"고 밝혔다. 이어 "조현아가 나보다 더 기뻐해주고 온전히 축하해줘서 고맙고 새로웠다"고 이야기했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr