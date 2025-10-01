랄랄, 산후우울증 고백 "딸도 싫고 하혈… 엄마 생각 많이 났다" ('슈돌')

이미지 크게보기

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'

개그우먼 랄랄이 산후우울증을 겪었던 경험을 솔직하게 고백했다.그는 "딸도 싫고 하혈까지 했다"며 "엄마 생각이 많이 났다"고 밝히며 힘들었던 육아에 어머니의 위로가 큰 힘이 되었음을 전했다.1일 방송된 KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 랄랄과 딸 서빈 양의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 랄랄은 어머니와 딸 서빈과 함께 맛집을 찾았다. 랄랄의 어머니는 딸이 유튜브를 처음 시작하던 때를 떠올렸다. 그는 "처음에는 딸이 게임중독인 줄 알았다"며 걱정됐던 당시를 떠올렸다.이어 랄랄의 어머니는 "나는 우리 딸이 정말 자랑스럽다. 댓글 중에 '명화 씨 때문에 하루하루 살아간다'는 글도 있었다. 우리 딸 덕분에 사람들이 살맛이 난다고 하는 걸 보니 뿌듯하다"고 말했다.그러나 "근데 엄마 얘기 들어봐라. 새벽까지 잠도 못 자니까 걱정된다"고 쉬지 않고 일하는 딸을 걱정하기도 했다.어머니의 걱정은 현실이었다. 랄랄은 산후우울증으로 인해 하루하루가 괴로웠던 당시를 회상하며 "호르몬 변화를 몰라서 태어나서 처음으로 뼈가 시리고 하혈하고 그러니까, 임신 중에도 한 번도 못 쉬었다"며 "그래도 책임감이 들었다. 또 엄마가 많이 생각났다"고 떠올렸다.랄랄의 어머니는 "'엄마는 유라 말고는 다 필요 없다. 엄마는 죽고 나서도 딸이 힘들면 천국을 다 때려 부수더라도 내가 데려올 거야'라고 말했다. 딸 이런 엄마가 있어 행복하다고 하더라"고 말해 감동을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr