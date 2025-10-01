랄랄, 산후우울증 고백 "딸도 싫고 하혈… 엄마 생각 많이 났다" ('슈돌')
개그우먼 랄랄이 산후우울증을 겪었던 경험을 솔직하게 고백했다.

그는 "딸도 싫고 하혈까지 했다"며 "엄마 생각이 많이 났다"고 밝히며 힘들었던 육아에 어머니의 위로가 큰 힘이 되었음을 전했다.

1일 방송된 KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 랄랄과 딸 서빈 양의 일상이 공개됐다.

이날 방송에서 랄랄은 어머니와 딸 서빈과 함께 맛집을 찾았다. 랄랄의 어머니는 딸이 유튜브를 처음 시작하던 때를 떠올렸다. 그는 "처음에는 딸이 게임중독인 줄 알았다"며 걱정됐던 당시를 떠올렸다.

이어 랄랄의 어머니는 "나는 우리 딸이 정말 자랑스럽다. 댓글 중에 '명화 씨 때문에 하루하루 살아간다'는 글도 있었다. 우리 딸 덕분에 사람들이 살맛이 난다고 하는 걸 보니 뿌듯하다"고 말했다.
사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'
사진 = KBS2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'
그러나 "근데 엄마 얘기 들어봐라. 새벽까지 잠도 못 자니까 걱정된다"고 쉬지 않고 일하는 딸을 걱정하기도 했다.

어머니의 걱정은 현실이었다. 랄랄은 산후우울증으로 인해 하루하루가 괴로웠던 당시를 회상하며 "호르몬 변화를 몰라서 태어나서 처음으로 뼈가 시리고 하혈하고 그러니까, 임신 중에도 한 번도 못 쉬었다"며 "그래도 책임감이 들었다. 또 엄마가 많이 생각났다"고 떠올렸다.

랄랄의 어머니는 "'엄마는 유라 말고는 다 필요 없다. 엄마는 죽고 나서도 딸이 힘들면 천국을 다 때려 부수더라도 내가 데려올 거야'라고 말했다. 딸 이런 엄마가 있어 행복하다고 하더라"고 말해 감동을 안겼다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지